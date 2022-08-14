سانا: الدفاعات السورية تتصدى لـ أهداف معادية في طرطوس

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قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن دوي انفجارات سمع في سماء مدينة طرطوس الساحلية.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن السلطات تجري تحقيقا بشأن طبيعة تلك الانفجارات وأسبابها.

وأكدت الوكالة في وقت لاحق أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء طرطوس الساحلية.

وفي الشهر الماضي، أفاد بيان عسكري لوزارة الدفاع السورية أن قصفا جويا إسرائيليا استهدف طرطوس مخلفا جريحين مدنيين اثنين.

وحينها، وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية تضم شبكة واسعة من المصادر في سوريا، إن هذا القصف استهدف مناطق كانت "حظائر سابقة لتربية الحيوانات في المنطقة يستخدمها حزب الله اللبناني لنقل الأسلحة". وأضاف المرصد أنه "لم تسمع أصوات مضادات الدفاع الجوي التابع للنظام لأن الاستهداف كان مباغتا".

ومنذ بداية الحرب في سوريا في 2011، قامت إسرائيل بشن مئات الغارات الجوية على جارتها استهدفت من خلالها القوات الإيرانية ومليشيات حزب الله اللبناني.

ولا تعلق إسرائيل على ضرباتها لسوريا عموما لكنها تقول إنها لن تسمح لإيران ببسط نفوذها إلى حدود إسرائيل.