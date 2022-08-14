بولندا تسجل 599 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات

سجلت بولندا 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وصفر وفيات جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين 94 ألفا و868 حالة، وتستقر الوفيات عند 116 ألفا و660 حالة.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 55 مليونا و686 ألفا و526 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.