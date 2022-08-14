القبض على عنصرين إجراميين بحوزتهم 22 كليو مخدرات بالشرقية

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ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الشرقية القبض على عنصرين إجراميين بالشرقية بحوزتهما سلاح ناري، وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إتجار (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس) فى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بتقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملاكى بدائرة المركز. وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 18 كيلو، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو، كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو، بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، مبلغ مالي، هاتفي محمول).

بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.