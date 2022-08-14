 إصابة 10 أشخاص بينهم 3 حالتهم خطرة بإطلاق نار على حافلة إسرائيلية في القدس - بوابة الشروق
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إصابة 10 أشخاص بينهم 3 حالتهم خطرة بإطلاق نار على حافلة إسرائيلية في القدس

رويترز
نشر في: الأحد 14 أغسطس 2022 - 8:36 ص | آخر تحديث: الأحد 14 أغسطس 2022 - 8:36 ص

أفادت مراسلة RT فجر الأحد بتعرض حافلة إسرائيلية لإطلاق نار قرب حائط البراق في القدس، أدى لإصابة 10 أشخاص بينهم 3 حالتهم خطرة.

وأضافت مراسلتنا أن العملية وقعت في الشارع الواقع غرب المسجد الاقصى عند باب المغاربة، وأن مدينة القدس تشهد استنفارا أمنيا إسرائيليا.

وذكرت أن مطلق النار فر من المكان باتجاه بلدة سلوان وأن الشرطة الإسرائيلية تبحث عنه.

وصرح ‏المتحدث باسم الشرطة بأنه تم إجلاء عدد من الجرحى ثلاثة منهم في حالة صعبة، وأربعة في حالة متوسطة وثلاثة في حالة خفيفة.

من جهته، قال المتحدث باسم نقابة الإنقاذ الإسرائيلية يوناتان أوزياهو، إن الفرق الطبية تسعف ثلاثة مصابين بجروح خطيرة في مكان الحادث بالقرب من قبر ديفيد.


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