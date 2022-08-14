 المحكمة العسكرية في غزة تصدر أحكاما مغلظة على 4 متخابرين مع الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المحكمة العسكرية في غزة تصدر أحكاما مغلظة على 4 متخابرين مع الاحتلال

وكالات
نشر في: الأحد 14 أغسطس 2022 - 11:32 ص | آخر تحديث: الأحد 14 أغسطس 2022 - 11:32 ص

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة، أحكاماً بحق أربعة متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتراوحت الأحكام ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة، والموقتة من 12 إلى 15 عاماً.

وأدانت المحكمة المتهمين الأربعة بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، وفق وكالة شهاب المحلية.

وفي التفاصيل، في القضية رقم (89/2018)، حكمت المحكمة على المُدان (بسام، ب)، مواليد عام 1978 من سكان دير البلح، بالأشغال الشاقة المؤبدة مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لنص مادة الاتهام والمادة (118) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني.

وفي القضية رقم (289/2017): حكمت المحكمة على المُدان (أحمد، أ)، مواليد عام 1982 من سكان رفح، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة (12 عاماً) مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لنص مادة الاتهام والمادة (118) من نفس القانون.

وفي القضية رقم (54/2019): قضت المحكمة على المُدان (محمد، ن) مواليد عام 1987 من سكان البريج، بالأشغال الشاقة لمؤقتة مدة (15 عاماً) سنداً لنص مادة الاتهام والمادة (118) من نفس القانون.

وفي القضية رقم (64/2018) قضت المحكمة على المُدان (إبراهيم، غ) مواليد عام 1989 من سكان معسكر جباليا، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة (15 عاماً) مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لنص مادة الاتهام والمادة (118) من نفس القانون.

وأوضحت المحكمة أن جميع الأحكام صدرت وجاهياً، وبالإجماع، وأُفهمت علناً، وقابلة للاستئناف.


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