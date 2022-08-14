العراق يشيد بالجهود الفرنسية في التصدي لـ عصابات داعش

أشاد الجيش العراقي، اليوم الأحد، بمساندة فرنسا له في التصدي لعصابات تنظيم "داعش".



جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.



وقال البيان إن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عبد الأمير رشيد يارالله استقبل بمكتبه المحلق العسكري الفرنسي الجديد، والملحق العسكري السابق في العراق.



وأكد رئيس أركان الجيش العراقي عمق التعاون العسكري الذي يربط "البلدين الصديقين العراق وفرنسا".



كما ثمن الدور الكبير الذي لعبته باريس ضمن التحالف الدولي في الوقوف مع بلده وشعبه في التصدي لداعش عبر تقديم الدعم اللوجستي والخبرات اللازمة للمؤسسة العسكرية العراقية.



في الإطار ذاته، وجه رئيس أركان الجيش العراقي الشكر للملحق العسكري الفرنسي السابق، الذي انتهت مهام عمله بالعراق، على جهوده في تعزيز التعاون المشترك بين بلديهما.