انتقدت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، انتهاكات حركة طالبان لحقوق النساء والفتيات الأفغانيات، وذلك قبيل الذكرى الأولى لسيطرة الحركة على حكم أفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي، في بيان، إن "طالبان فشلت في إرساء نظام سياسي شامل، وبذلك سلبت طموحات الشعب الأفغاني".

وتحل غدا الاثنين الذكرى الأولى لسيطرة حركة طالبان على السلطة في البلاد، في أغسطس من العام الماضي. وقد شهدت هذه الفترة قمعا للحقوق الأساسية للنساء، وتقييدا لحرية الإعلام، إلى جانب سقوط مناطق واسعة من البلاد في براثن الفقر.

ولم تعترف أي دولة بحكم طالبان لأفغانستان. وشاركت النساء في احتجاجات للتنديد بالقيود المفروضة على حقوقهن في التعليم والعمل وحرية التنقل.

وهاجمت قوات من طالبان أمس السبت مرة أخرى مظاهرة سلمية شاركت فيها العشرات من النساء في شوارع كابول مرددات هتافات "طعام، عمل، حرية".

كما استنكر الاتحاد الأوروبي معاملة قومية الهزارة والسكان الشيعة في أفغانستان و"الانتهاك الممنهج لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية".

وفي الوقت نفسه، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه تجاه الشعب الأفغاني، ودعا طالبان- التي وصفها بـ"سلطات الأمر الواقع في أفغانستان"- إلى إلغاء السياسات التي تنتهك التزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان.

وشدد الاتحاد، في البيان، على أنه "يجب ألا تظل أفغانستان ملاذا آمنا للإرهابيين، ولا أن تظل تشكل تهديدا للأمن الدولي".

استعادت طالبان السيطرة على حكم كابول في 15 أغسطس من عام 2021، بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من أفغانستان، وهو القرار الذي دفع حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى إنهاء مهمة استمرت 20 عاما في البلاد.