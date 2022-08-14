رئيس السيادة السوداني: القوات المسلحة مع مطالب الشعب في حكومة متوافقة لتحقيق الاستقرار

قال رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة تعمل على استمرار التطوير والتحديث لتتمكن من أداء واجباتها، وإنها مع مطالب الشعب المشروعة في حكومة متوافقة لتحقيق التنمية والاستقرار.



ورحب رئيس مجلس السيادة - في كلمته خلال الاحتفال الذي نظمته القوات المسلحة السودانية بمناسبة العيد الـ68 لاستقلال السودان ـ بكل المبادرات المطروحة في الساحة والتي تدعم وحدة الصف السوداني وتعمل على إنهاء الفرقة، داعيا الجميع للجلوس على صعيد واحد وتحمل المسئولية المدنية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر البلاد.



وجدد رئيس مجلس السيادة، تأكيده على أن القوات المسلحة لن تنحاز إلى أي طرف، وأنها فقط هي مع رغبة الشعب واضعة تحقيق أهداف ثورة ديسمبر نصب أعينها، وأنها مع مطالب الشعب المشروعة في حكومة مدنية منتخبة.



وشدد رئيس مجلس السيادة، على أن القوات المسلحة ستتفرغ لأداء واجبها في حماية البلاد وحراسة مكتسباتها الوطنية من كل معتد ومتربص.



ودعا رئيس مجلس السيادة، القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، مؤكدا أن البلاد لا تحتمل المزيد من التشرذم والتحزب والتجاذب السياسي.



وقال رئيس مجلس السيادة: "إن الفترة الانتقالية محاطة بكثير من التحديات والوقت يتسرب من بين أيدينا وشعبنا طال انتظاره"، مضيفا: "ظللنا نكرر أن الحلول الناجعة لن تأتي إلا في ظل حكومة متوافقة يتوافق عليها الجميع بدون إقصاء أو بواسطة انتخابات حرة من أجل أن تنعم البلاد بالتنمية والاستقرار".



وأعرب رئيس مجلس السيادة بالسودان عن تضامنه ومجلس السيادة مع المتضررين من الأمطار والسيول.. وقال "إننا جميعا نقف مع إخواننا الذين تضرروا من السيول والأمطار"، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس السادة بالكامل سوف ينتشرون بدءا من الآن في كافة أنحاء البلاد للوقوف جنبا إلى جنب مع من تضرروا من السيول والأمطار.