سفارات أوكرانيا وأرمينيا وبولندا بالقاهرة تعزي في ضحايا حريق كنيسة المنيرة

أعربت سفارات أوكرانيا وأرمينيا وبولندا، اليوم الأحد، عن خالص العزاء في ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين" في إمبابة الغربية شمالي محافظة الجيزة.

وقالت سفارة أوكرانيا، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تعرب سفارة أوكرانيا بالقاهرة عن خالص تعازيها إلى عائلات ضحايا الحريق الذي شب في كنيسة "أبو سيفين" بالجيزة، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين من جراء هذا الحادث المأساوي".

ومن جهته، قال سفير أرمينيا بالقاهرة هراتشيا بولاديان، في بيان نشرته سفارة أرمينيا على فيسبوك: "خالص العزاء إلى قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريريك الكرازة المرقسية، وإلى شعب جمهورية مصر العربية، وبالأخص الأخوة الأقباط في ضحايا حادث حريق كنيسة "أبو سيفين" بحي إمبابة، مما أسفر عن عشرات الضحايا الأبرياء.. متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين في هذا الحادث الأليم".

وبدورها، أعربت سفارة بولندا بالقاهرة عن بالغ الحزن، قائلة "تلقينا نبأ التبعات المأساوية لحريق كنيسة "أبو سيفين" القبطية بإمبابة بمدينة الجيزة، وتتقدم سفارة الجمهورية البولندية بالقاهرة بخالص التعازي لأسر وأقارب الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".