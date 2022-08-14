 الهند تسجل 14 ألفا و92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهند تسجل 14 ألفا و92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 14 أغسطس 2022 - 8:10 ص | آخر تحديث: الأحد 14 أغسطس 2022 - 8:10 ص

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم /الأحد/ أنه تم تسجيل 14 ألفا و92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 44 مليونا و253 ألفا و464 حالة.
وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه تم تسجيل 41 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 527 ألفا و37 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 116 ألفا و861 حالة، وأن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 مليونا و609 آلاف و566 شخصا، وذلك بعدما تعافى 16 ألفا و454 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.


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