رئيس المؤسسات المارونية بمصر يعزي البابا تواضروس في ضحايا حريق كنيسة المنيرة

قدم المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان الرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر الزائر الرسولي على شمال إفريقيا، تعازيه لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين" في إمبابة الغربية شمالي محافظة الجيزة.

وقال المطران شيحان، في تعازيه، وفقا لما نقله المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة في بيان مساء اليوم الأحد: "باسم أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها رئيس أساقفتها، وباسم كهنتها ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية في مصر، نتقدم بخالص التعازي والمواساة ورجاء القيامة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وأسر الشهداء والمصابين في الحادث الأليم الذي وقع في كنسية "أبو سيفين"".

وأضاف: "طالبين من الرب أن يمنحكم جميعا تعزيته ونعمة الرجاء والسكينة.. مرددين قول مار بولس الرسول (فلي رغبة في الرحيل لأكون مع المسيح، وهذا هو الأفضل جدا".