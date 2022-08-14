تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم الأحد، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 581 إصابة جديدة، كما تعافت 465 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 660 ألفا و424 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1512 حالة عقب تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة في الإمارات، تسجيل 822 إصابة جديدة بإجمالي مليون و4 آلاف و751 حالة، وشفاء 794 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 983 ألفا و454 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2339 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1446 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و197 ألفا و41 حالة، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 133 إصابة جديدة بإجمالي 269 ألفا و141 حالة، وتماثل 102 شخص للشفاء بإجمالي 180 ألفا و790 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 6 آلاف و878 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 وفيات، و5 آلاف و939 إصابة جديدة خلال الأسبوع الوبائي رقم 32 لعام 2022 والممتد ما بين الفترة 6 إلى 12 أغسطس الجاري، بارتفاع بلغ نسبته نحو 8%.