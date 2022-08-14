بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين الفلسطينيين شمال قطاع غزة

استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مراكب الصيادين الفلسطينيي العاملة في بحر شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن زوارق الاحتلال طاردت مراكب الصيادين العاملة في بحر بلدتي جباليا وبيت لاهيا، ومنطقتي الواحة والسودانية شمال القطاع، وأطلقت النار والغاز المسيل للدموع تجاهها، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة.

جدير بالذكر أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي تلاحق بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.

ومن جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابًّا مقدسيًّا من منطقة باب العمود في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، ونقلته إلى أحد مراكز التحقيق.