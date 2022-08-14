 بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين الفلسطينيين شمال قطاع غزة - بوابة الشروق
الأحد 14 أغسطس 2022 5:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين الفلسطينيين شمال قطاع غزة

أ ش أ
نشر في: الأحد 14 أغسطس 2022 - 4:56 م | آخر تحديث: الأحد 14 أغسطس 2022 - 4:56 م

استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مراكب الصيادين الفلسطينيي العاملة في بحر شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن زوارق الاحتلال طاردت مراكب الصيادين العاملة في بحر بلدتي جباليا وبيت لاهيا، ومنطقتي الواحة والسودانية شمال القطاع، وأطلقت النار والغاز المسيل للدموع تجاهها، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة.

جدير بالذكر أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي تلاحق بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.

ومن جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابًّا مقدسيًّا من منطقة باب العمود في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، ونقلته إلى أحد مراكز التحقيق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك