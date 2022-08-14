الصين تطوير طائرة مسيرة لاستخدامها في أعمال تعديل الطقس وحماية البيئة

أعلنت الصين تطوير طائرة مسيرة مزودة بنظام جديد يمكن استخدامه في أعمال تعديل الطقس، ويستطيع تنفيذ رصد السحب والأمطار والرياح أسفل مسار طيرانها عبر الاستشعار عن بعد.

وأوضح معهد تابع للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، أحد مطوري الطائرة، في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أن الطائرة تتميز بقدرة حمل كبيرة ووقت تحليق طويل وتكلفة صيانة منخفضة ونشر سريع.

وذكر أنها أكملت رحلتها الأولى التي استغرقت 75 دقيقة من مطار في مقاطعة شنشي بشمال غربي الصين، ما يثبت سلامة الآلية وقدرات مرافقها المحمولة جواً، وأن نجاح الرحلة الأولى للطائرة يمثل اختراقا في مجال المركبات الجوية غير المأهولة المصنوعة في الصين، التي تستخدم في الرصد متعدد الوظائف عبر الاستشعار عن البعد لتعديل الطقس، ومن شأنها أيضا المساهمة في الحد من الكوارث الطبيعية وحماية البيئة.

وأضاف أن الوظائف الجديدة للطائرة تشمل الرصد المزدوج بالليزر والأمواج الميكروية، والرصد المشترك النشط والسلبي، والاستشعار عن البعد في الموقع.