اليابان: الأسر التي تعول أطفالا تعاني بسبب ارتفاع الأسعار

أظهر تحليل حديث لمعهد أبحاث في اليابان، أن أسعار الحفاضات واللبن الصناعي والأغراض الأخرى المتعلقة بالرضع ارتفعت بصورة كبيرة مقارنة بالسلع الاستهلاكية الأخرى منذ بداية العام، مما تسبب في زيادة العبء على الأسر التي لديها أطفال، في الوقت الذي تواجه فيه طوكيو تراجعا في معدل المواليد.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن معهد هاماجين للأبحاث توصل إلى أن أسعار السلع المتعلقة بالرضع ارتفعت بنسبة 3ر9% في يونيو مقارنة بالعام الماضي، وذلك مقارنة بارتفاع السلع الاستهلاكية الأخرى بنسبة 3ر3%.

ومعدل الزيادة في "مؤشر أسعار سلع الرضع" الذي يتألف من الحفاضات واللبن الصناعي وملابس الرضع والألعاب، وصل لأعلى مستوى في يونيو الماضي منذ يناير 2015، عندما ارتفعت الأسعار بسبب زيادة ضريبة الاستهلاك.