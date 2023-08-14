بولندا: اعتقال روسيين اثنين بتهمة الدعاية لفاجنر

قال وزير الداخلية البولندى ماريوش كامينسكى، اليوم الاثنين، إن السلطات ألقت القبض على روسيين اثنين بتهمة توزيع دعاية لمجموعة فاجنر شبه العسكرية الروسية الخاصة في مدينتين بالبلاد.

وكتب كامينسكى على منصة "إكس"، المعروفة سابقا باسم "تويتر": "جهاز الأمن الداخلي البولندي حدد هوية روسيين اثنين وألقى القبض عليهما بتهمة توزيع دعاية لمجموعة فاجنر في مدينتي كراكوف ووارسو"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف انه "تم توجيه اتهامات لهما من بينها التجسس، وجرى اعتقالهما".

والشهر الماضي، قدمت بولندا احتجاجاً شديداً إلى روسيا، ضد ما وصفته وارسو بأنه تهديدات من موسكو ضد دولة ذات سيادة.

جاء الاحتجاج ردا على تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ضد بولندا، ووصفهما لها بأن لديها طموحات في أراضي بيلاروسيا وأوكرانيا.

وقال الرئيسان خلال اجتماع في مدينة سان بطرسبرج الشهر الماضي، إن مجموعة فاجنر أرادت الانتقال إلى وارسو، في تهديد مبطن لبولندا بإرسال المجموعة إليها.

وكان رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشنكو، قد قال خلال لقاء مع بوتين، إن مسلحي فاجنر يريدون غزو بولندا، مستخدما كلمة "نزهة" في وصف الأمر.

وقال لوكاشنكو: "لقد طلبوا (مسلحو فاجنر) أن يذهبوا إلى الغرب (يقصد بولندا)، اسمح لنا بذلك".

وأضاف: "احتفظ بهم في وسط بيلاروسيا، كما اتفقا (موجها الحديث إلى بوتين)، ونحن نتحكم بما يحدث، لكنهم في مزاج سيئ".