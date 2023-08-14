ثوران جبل إتنا في صقلية يتسبب في إغلاق مطار كاتانيا وتعطيل الرحلات الجوية

أجبر ثوران بركان جبل إتنا في صقلية اليوم الاثنين، مطار كاتانيا على إغلاق أبوابه وكذلك المجال الجوي المحيط به، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن الركاب علقوا في الجزيرة المتوسطية أو في طريقهم لقضاء عطلتهم الصيفية في ذروة موسم السفر.

وأعلن مطار كاتانيا إيقاف جميع الرحلات المغادرة والقادمة وأن المجال الجوي المحيط بالمطار سيظل مغلقا حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وأظهر الموقع الإلكتروني للمطار أن شركات "ريان إير" و"إيزي جيت" و"ويز إير" ألغت بعض الرحلات الصباحية من وإلى كاتانيا، التي تقع في الساحل الشرقي للجزيرة .

جدير بالذكر أن جبل إتنا الواقع في جزيرة صقلية الإيطالية، به أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، حيث تتكرر مرات الثوران البركاني، الكبير والصغير على حد سواء.

كما أن البركان من أعلى البراكين في أوروبا، حيث يقع على ارتفاع أكثر من 3300 متر.