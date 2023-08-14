الكويت: النيابة تأمر بحبس شبكة اختراق أنظمة الكهرباء 21 يوما

علمت جريدة «القبس» الكويتية، من مصدر مطلع أن النيابة العامة الكويتية أصدرت قراراً بحبس أعضاء الشبكة الإجرامية التي اخترقت أنظمة وزارة الكهرباء وضبطتها وزارة الداخلية، لمدة 21 يوماً احتياطياً مع إحالتهم إلى السجن المركزي.

وقال المصدر، إن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في القضية منذ ورودها إليها، وطلبت التحريات التكميلية للمباحث للوقوف على أدق التفاصيل.

وذكر المصدر، أن المتهمين الصادر بحقهم قرار الحبس الاحتياطي، هم 7 متهمين من جنسيات عربية، ومن المتوقع أن يصدر قريباً قرارًا بضبط وإحضار أشخاص آخرين، للتحقيق معهم وأخذ أقوالهم.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في بيان لها الأسبوع الماضي، أن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تمكن من ضبط هذه الشبكة الإجرامية، التي قامت بدخول غير مشروع على أنظمة قراءة عدادات الكهرباء والماء وتلاعبت بها، وأُحيل المتهمون والمضبوطات إلى النيابة العامة.

وذكرت أن ضبط هذه العصابة، جاء بناء على توجيهات واهتمام مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وبالتعاون مع وزارة الكهرباء.

من جهتها، أوضحت وزارة الكهرباء أنه في يونيو الماضي رصد قطاع خدمات العملاء محاولة دخول أشخاص إلى النظام الآلي لحساب فواتير استهلاك الكهرباء والماء، باستخدام أسماء بعض الموظفين مستخدمي النظام، وجرى تتبع الموقع المستخدم للنظام وتفريغ كاميرات المراقبة.