 تقارير: انفجار لغم بحري روسي مشتبه به قرب بلدة رومانية على البحر الأسود - بوابة الشروق
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تقارير: انفجار لغم بحري روسي مشتبه به قرب بلدة رومانية على البحر الأسود

بودابست - د ب أ
نشر في: الإثنين 14 أغسطس 2023 - 2:39 م | آخر تحديث: الإثنين 14 أغسطس 2023 - 2:39 م

وقع انفجار في البحر الأسود بالقرب من بلدة كوستينيستي الساحلية الرومانية، اليوم الاثنين، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن خدمات الطوارئ وشهود عيان.

وقال متحدث باسم البحرية الرومانية لمحطة "ديجي 24" إنه يُعتقد أن العبوة الناسفة التي انفجرت هي لغم بحري روسي. وأفادت الحماية المدنية بعدم إصابة أحد بأذى.

وأوضح الكولونيل كورنيليو بافيل، المتحدث باسم القوات البحرية الرومانية، أن غواصي القوات البحرية في طريقهم الآن إلى موقع الانفجار، ولاسيما أنه تم رصد لغم آخر عائم في البحر بمكان قريب.

وقال إن قوات البحرية الرومانية قامت منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، بتفكيك خمسة ألغام بحرية روسية في البحر الأسود.


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