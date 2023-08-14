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أصيب شخص بطلق ناري في ظروف غامضة، اليوم الاثنين، بقرية توشكى التابعة لمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بإصابة شخص بطلق ناري في قرية توشكى التابعة لمركز نصر النوبة شمال المحافظة في ظروف غامضة.

وجرى الدفع بسيارة الإسعاف؛ لنقل المصاب إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

وتوجهت القيادات الأمنية، إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية، أن المصاب بطلق ناري يدعى عمر صلاح الدين عبدالعظيم، يبلغ من العمر 40 سنة، وإصابته بمنطقة القدم، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ويكثف رجال المباحث، تحرياتهم للوصول إلى الأسباب وراء إصابة شخص بطلق ناري في قرية توشكى، واتخاذ اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وسيجري إخطار النيابة العامة بالواقعة؛ لتباشر تحقيقاتها بعد إنهاء الإجراءات اللازمة.