الضغوط الاجتماعية تحاصر ضحايا التحرش الجنسي في لبنان

نقلت والدة لين طالب طفلتها البالغ عمرها ست سنوات إلى المستشفى في شمال لبنان إثر ارتفاع في درجة حرارتها، قبل أن تعيد نقلها إلى المستشفى مجددا في اليوم التالي بعد تدهور حالتها.

لكن لين توفيت في 25 يونيو حزيران، وكشف الفحص الطبي تعرضها لاعتداء جنسي متكرر، مما أثار غضب اللبنانيين وسلط الضوء على قضية التحرش الجنسي الذي تعانيه النساء في لبنان.

ووجهت النيابة اللبنانية اتهامات إلى خال لين، بعدما كشفت التحقيقات عن وجود آثار للحمض النووي للخال نادر بو خليل على ملابس الطفلة، كما وجهت اتهامات إلى جد وجدة لين ووالدتها وعد بو خليل بدعوى التستر على الجريمة.

وترى المحامية فاطمة الحاج قضية لين طالب من زاوية نفسية، مشيرة إلى الضغوط الاجتماعية التي تتعرض لها النساء في لبنان.

وقالت لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن الكثير من النساء لا يمكنهن البوح بما يتعرضن له.

وأضافت "قد تكون والدة لين تعرضت لحالة تحرش في صغرها، وتعتبر أنه من الطبيعي عدم الإبلاغ عما حدث مع طفلتها".

وأشارت المحامية إلى إحدى قضاياها السابقة، والتي شهدت اغتصاب فتاتين من قبل اخوتهن "وعلى الرغم من معرفة كافة أفراد العائلة، فإنهم لم يبلغوا بحجة أن المجتمع لو عرف بأنهن تعرضن للاغتصاب فلن يمكنهما الزواج في المستقبل".

وأقر مجلس النواب اللبناني قانون الحماية من التحرش الجنسي في ديسمبر كانون الأول 2021، وتقول المحامية فاطمة الحاج إنه خطوة إيجابية رغم ما به من ثغرات.

ومضت قائلة في حديثها إلى وكالة أنباء العالم العربي "القانون يعرّف التحرش بأنه سلوك سيء متكرر خارج عن المألوف وغير مرغوب فيه من الضحية وله مدلول جنسي ويشكل انتهاكا للجسد أو الخصوصية أو المشاعر، ولو أن هذا التعريف لا يرتقي إلى ما نطمح إليه".

وقالت إن أول ثغرة في القانون هو تعريف التحرش بأنه "سلوك سيء متكرر، وكأن الضحية من المفترض أن تتعرض لأكثر من اعتداء لاعتباره جرما، وحين يحدد بأنه سلوك إجرامي خارج عن المألوف، فمن الذي يحدد ما هو الخارج عن المألوف، من يقدّره القاضي أم الضحية؟ هذا أيضا غير واضح".

وأوضحت أن ثاني ثغرة تراها في القانون هو أنه لم ينص على إجراءات حماية للضحية.

وتابعت قائلة "المتحرش يعمل على رصد الضحية وملاحقتها إلكترونيا وحول مكان سكنها، وإحدى آليات الحماية في الدول (الأخرى) منع الشخص من الاقتراب لمسافة مئة متر من الفتاة التي أبلغت عنه، أما القانون اللبناني لم ينص على حماية الضحية في حال تقدمت بشكوى حول شخص يلاحقها ويترصد بها وله سلوك جنسي.

وأضافت "القانون واضح أنه يجرم الاغتصاب، والعقوبة تصل إلى (السجن) المؤبد، لكن المعتدي يراهن على الوقت، إذ يتم إيقافه لعدة سنوات وفي النهاية لا يصدر حكم فيتم الإفراج عنه لانقضاء مدة التوقيف. من الضروري تسريع المحاكمة لتشكل رادعا للمتحرشين".

يعتقد مرتكب جريمة التحرش أن بوسعه الانقضاض على الضحية والإفلات بفعلته لعدم قدرة النساء على اللجوء إلى القانون بسبب الضغوط النفسية والاجتماعية، بحسب زينة علوش رئيسة جمعية بدائل، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن الحق في الأصول لأولئك الذين انفصلوا عن رعاية والديهم البيولوجيين.

وقالت لوكالة أنباء العالم العربي "في عالمنا العربي ولبنان نعيش حالة قصور على المستوى القانوني رغم كل التشريعات التي تعالج التحرش، وهذا القصور يكون على مستوى توفير نظام تبليغ لا يعرض الضحية للمساءلة، ويتعرض لخصوصيتها".

وأضافت "في النظام الحالي نشهد اسم الضحية منشورا على وسائل الإعلام لكن اسم المتحرش يُخفى، وهذا أكبر انتهاك لخصوصية الضحايا ويدفعها لعدم التبليغ كي تتحاشى التعرض في الإعلام بطريقة فاضحة".

وتابعت "القانون رادع لمنع ارتكاب الجرم ولكن من الضروري وجود مسارات تبليغ آمنة، وأن يكون للإعلام مسؤولية في عدم التدخل في خصوصية الضحية والتركيز على الفعل والمجرم".