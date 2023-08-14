وزير الدفاع الروسي: المعدات العسكرية الغربية أبعد ما تكون عن المثالية

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن «المعدات العسكرية الغربية في أرض المعركة، بعيدة كل البعد عن أن تكون خالية من العيوب»، مستعرضًا ما وصفه بـ«الغنائم التي حصلت عليها القوات المسلحة الروسية في أرض المعركة».

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، اليوم الاثنين، جاء ذلك في حفل افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي التاسع «الجيش-23».

وشدد الوزير على أن «الأسلحة الروسية في الظروف الواقعية، تظهر موثوقية وفعالية، في الوقت الذي تبدو على خلفيتها المعدات الغربية المعلن عنها على نطاق واسع، بعيدة كل البعد عن كونها خالية من العيوب».

وأشار إلى أن المؤسسات والمنظمات البحثية الروسية في إطار منتدى «الجيش-23»، وإلى جانب التطورات في تنفيذ طلبيات وزارة الدفاع، تدخل بمشروعات مستندة إلى مبادراتها الخاصة.

وقال مصدر مطلع من وكالة «نوفوستي»، إن المنتدى سيعرض معدات عسكرية غربية، تم الحصول عليها خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، حيث سيضم المعرض عددا لنماذج المدرعات، بما في ذلك المدرعات القتالية، كما ستكون هناك دبابات «ليوبارد» الألمانية التي استولى الجيش الروسي على عدد منها، وكذلك مدرعات «برادلي» الأمريكية.

ويعقد المنتدى العسكري التقني الدولي التاسع «الجيش-2023» في منطقة كوبينكا، خلال الفترة ما بين 14 إلى 20 أغسطس الجاري.

وستشهد فعالياته عرض عدد كبير من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة، فيما سيتضمن البرنامج العلمي والتجاري المتخصص أكثر من 260 فعالية، لمناقشة جميع الجوانب الموضوعية لتطوير الصناعات الدفاعية، ومجالات التعاون العسكري، وكذلك مجال المعدات العسكرية.