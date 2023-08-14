يستضيف برنامج "نجوم علي لايف" عازفة الفلوت دكتورة رانيا يحيي عميد المعهد العالي للنقد الفني، وحلقة خاصة تذاع في السادسة مساء اليوم الاثنين على شاشة نايل لايف، تتحدث فيه عن مشوارها وبدايتها وعشقها لآلة الفلوت، ودور الأسرة في دعم مسيرتها، وأحلام الطفولة والهوايات والاهتمامات.



كما يتضمن اللقاء حوارا خاصا عن التحديات والصعوبات التي واجهتها، وكيف تغلبت عليها، وتتحدث عن نجاحات وإنجازات حققتها أثناء مشوارها، وتستعرص أهم الجوائز والتكريمات التي حصلت عليها، وتتناول جانب من دراسات ومؤلفات صدرت لها في كتب.



البرنامج إعداد ولاء شعراوي، وتقديم داليا أمين، وإخراج شريف عبد الهادي.