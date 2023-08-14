افتتاح مركز البث «الأتوميشن» في ماسبيرو للعمل بنظام الـHD

أعلن خالد الأتربي رئيس القناة الفضائية المصرية، افتتاح مركز البث (الأتوميشن) بالدور الثاني لمبنى ماسبيرو، وذلك بتفعيل العمل بنظام فائق الجودة HD، حيث يتم بث القناة الثانية من خلاله، وذلك مرورا بمراحل تجهيز المحتوى المواد المذاعة (دراما - برامج - أفلام…) وأرشفتها بطريقة أوتوماتيكية باستخدام أحدث النظم التكنولوجية الرقمية ذات الكفاءة العالية، مما له تأثير واضح على تحسين جودة البث للقناة الثانية.

وشملت الخطة تدريب السادة المخرجين الذين يقومون بتشغيل النظام الجديد بكفاءة مشهودة وتدريب السادة المهندسين لعمل الصيانة والتجهيزات اللازمة بكفاءة وإتقان وتم إعطاء إشارة البدء للبث من المركز بنجاح.

كذلك بث القناة الفضائية المصرية الثانية الموجه إلى أمريكا live stream لمساعدتها عبر الإنترنت، تمشيا مع وسائل البث الحديثة والتطور في وسائل المشاهدة.

وقال الإتربى إن تطوير المحتوى الإعلامي والتقني الذي تبثه قنوات التليفزيون المختلفة، تحت إشراف الإعلامية نائلة فاروق رئيسة التليفزيون المصرى، بما يتناسب مع المتغيرات التي يشهدها المجتمع الدولي والمحلي والحفاظ على هوية مصر الوطنية ودعم الشخصية المصرية بداية من تطوير برامج القناة الفضائية المصرية وإنتاج أعمال برامجية جديدة تدعم الدولة المصرية، ويحقق نجاح لمسيرة إعلام الدولة في الجمهورية الجديدة بالتواجد والمتابعة المستمرة.

يأتي افتتاح مركز (الأتوميشن) في إطار حرص الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين على التطوير والتجديد المستمر للأجهزة المستخدمة في الأعمال البرامجية بقنوات التليفزيون المختلفة وكذلك تطوير المحتوى البرامجي بما يتماشى مع قضايا العصر الحديث ومواكبة الأحداث الجارية والسريعة في الشئون المحلية والدولية.