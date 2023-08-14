العراق يدين الهجوم على ضريح في مدينة شيراز الإيرانية

أدان العراق، اليوم الإثنين، الهجوم الذي تعرض له زوار ضريح الشاه جراغ في مدينة شيراز الإيرانية.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان، أن العراق يعرب عن إدانته، واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الذي تعرض له زوار ضريح الشاه جراغ في مدينة شيراز ، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضافت، أن "العراق يؤكد موقفه الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، ووقوفه مع المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب، ودعم جميع الجهود الخيرة الرامية إلى القضاء على التطرف والعنف".

وتابعت: "نشاطر حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية ألم الحزن في هذه الأوقات، ونقدم تعازينا القلبية الصادقة، وخالص مواساتنا".

وقٌتل شخص على الأقل وأصيب ثمانية آخرون في هجوم استهدف ضريح شاه جراغ بمدينة شيراز الإيرانية، وذلك للمرة الثانية خلال شهور ، حسبما أفادت وكالة أنباء إرنا الرسمية.

وتردد أن الشخص القتيل كان يعمل حارسا بالضريح.

وبحسب تقارير إعلامية أولية زعم تنطيم الدولة الاسلامية (داعش) المسؤولية عن الهجوم ، لكن ذلك لم يتأكد بعد.