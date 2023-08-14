قالت سحر نوح، ابنة الموسيقار محمد نوح، إنها تفاجأت بمرور 11 عامًا على رحيل والدها، منوهة أن «كل يوم بالنسبة لها بمثابة ذكرى لرحيله».

وروت خلال لقاء لبرنامج «الستات»، الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، ما حدث قبل وفاة والدها، قائلة إنه كان يحضر نفسه لحضور الصالون الثقافي؛ الذي يعقده في الغرفة المقابلة لغرفة نومه.

وأشارت إلى أنها كانت تنام في الغرفة التي تقع أسفل غرفة والدها؛ حتى تشعر بحركته وتجنبه التعرض لأي حادث، مشيرة إلى أنها كانت حريصة على عدم إغلاق هاتفها المحمول؛ تحسبًا لتلقيها اتصال منه.

ولفتت إلى أن والدها أجرى حوارًا مع إحدى الجرائد على هامش الصالون الثقافي، ثم استدعاها حتى تقرأ له الحوار، منوهة أنها شعرت باكتئاب عندما قرأت أنه يتمنى الموت.

وأضافت: «فوجئت إنه بيحط لي الجريدة في شنطتي، وقال لي خلي ده معاكي، أنا عارف إنك أكتر واحدة هتحافظي على تاريخ أبوكي، وبعدها حضنته ودخلته أوضته، لكن فوجئت إنه بيجري على السرير وقلت له براحة يا حبيبي شوية».

وذكرت أن والدها استجاب لها، ثم طلبت منه أن يجلس على السرير بعيدًا عن الطرف، مضيفة: «لما قعد على طرف السرير، قلت له ادخل شوية، قال لي حاضر ورجع لورا وسكت».

وأوضحت أن والدها كان يتمنى الموت على سريره وليس في المستشفى، وأن تكون بجانبه كما كان موجودًا بجوار والدته، مضيفة أنه توفى يوم 17 رمضان، الساعة 2:15 صباحًا، في نفس التوقيت والمكان الذي توفيت فيه جدتها.

وعن شعورها بعد وفاته، عقبت: «مصدقتش ورفضت تمامًا الفكرة وانهارت لما قالوا البقاء لله، طبعًا البقاء لله لكن في تلك اللحظة المنطق والعقل مش موجود، قعدت أوشوشه وأقول له أنت بتختبرني، ما أنت عارف إني مش هعرف أكمل من غيرك».