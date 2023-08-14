ماني يتوعد هندرسون قبل مواجهة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

حرص السنغالي ساديو ماني، نجم النصر، على الترحيب بزميله السابق في ليفربول جوردان هندرسون، لاعب الاتفاق، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، اليوم الإثنين، في الجولة الأولى من الدوري السعودي.

ووجه ماني رسالة لـ هندرسون عبر الحساب الرسمي للدوري السعودي "دوري روشن" على "تويتر" جاء فيها:" أهلًا جوردان.. قائدي، كيف حالك، أتمنى أن تكون بخير، فقط أردت القول.. اشتقت إليك كثيرًا، منذ مغادرتي لبايرن ميونخ، ولكن من الجيد أننا سنتواجه مجددًا، وأنا متحمس للغاية".

أضاف:" لذا أود القول بالتوفيق لك مع فريقك الجديد، وفي موسمك الجديد، وأتم أن تساعد فريقك، وأنا متأكد أنك ستساعدهم".

أتم:" بالمناسبة أعتقد أننا سنهزمكم في مباراتنا الأولى".

تزامل الثنائي ماني وهندرسون في ليفربول لفترة طويلة، قبل أن يرحل ماني لبايرن ميونخ ومن بعدها ينضم للنصر، وينضم هندرسون لصفوف الاتفاق، ليتقابلا مجددا في الدوري السعودي.