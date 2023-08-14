خفاجي: قيادات الإخوان لما بتقع بتبقى ملتزمة ومتعملش حركات الصغيرين

أكد المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، والرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، أنه أعطى المساحة الكاملة لمتهي قضية أحداث مكتب الإرشاد في الاستماع لهم.

واضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز،: "كنت اتعامل معهم بالعقل حتى أنهي عملي، لأن المتهم إن استراح لقاضيه سيكون عنده المساحة الكافية للتحدث"، مرددا: "كنت بقول للمتهم لو عايز تقول حاجة هسمعك بكل اللي تقوله".

وتابع: "استمعت لمحمود عزت بعدما تم القبض عليه، وانطباعي عنه يتلخص في جملة واحدة "القيادات الكبيرة للإخوان عندما تسقط تصبح ملتزمة وتتسم بالأدب"، مرددا: "الناس دي لما بتيجي قدامك وتعرف انه لا مفر بيبقوا مؤدبين أوي وملتزمين وميعملوش الحركات الصغيرة".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .