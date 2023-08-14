وزارة الثقافة ومؤسسة مصر الخير تبحثان آلية إثراء الأنشطة الثقافية بالمحافظات الحدودية

بحث رئيس هيئة قصور الثقافة، عمرو البسيوني مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، الدكتور محمد رفاعي الخطوط الاساسية لبروتوكول تعاون مشترك مزمع توقيعه بين الجانبين؛ يستهدف تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية داخل المحافظات الحدودية والتي تبدأ بشمال وجنوب سيناء.

واجتمع الجانبان اليوم، بمقر المؤسسة، بحضور المخرج أحمد السيد المشرف على مبادرة أهل مصر بوزارة الثقافة، والدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية، والدكتورة أمل جمال استشاري قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، تمهيدا لإبرام الاتفاق، وذلك في اطار تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الثقافة ومؤسسة مصر الخير، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

تناول الاجتماع آلية تدعيم الأنشطة التي سيتم تنفذ ضمن هذه المبادرة خلال الفتره المقبلة بشمال وجنوب سيناء، والتي تبدأ في 20 أغسطس الحالي، وتنطلق بمدينة شرم الشيخ، وذلك من خلال أسابيع ثقافيه وفنية للنشء والشباب والمرأة والتى تستمر على مدار 10 أيام لكل فئة، وهي انشطة تواكب احتفال مصر بمرور خمسين سنة على نصر أكتوبر المجيد.

جدير بالذكر أن وزارة الثقافة وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير تشاركان في مشروع مسرح المواجهة والتجوال على مستوى 27 محافظة بداية من شهر أكتوبر المقبل بمشاركة طلاب المدارس المجتمعية لمصر الخير والنشء والشباب وأهالي قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتنسيق مع المكاتب التنفيذية لمصر الخير والجمعيات الاستراتيجية التابعة لها.