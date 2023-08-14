منظمة إغاثة ألمانية تطالب بنهج عملي في التعامل مع طالبان

دعت منظمة "إغاثة جوعى العالم" الألمانية بنهج عملي في التعامل مع الجماعة الإسلامية المتشددة، بعد عامين من تولي طالبان السلطة في أفغانستان.

وقالت المديرة الإقليمية في المنظمة المعنية بمنطقة آسيا إلكه جوتشالك، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين: "لا يمكن تحقيق شيء للسكان الذين يعانون إلا بالتعاون مع طالبان، وليس بالعمل ضدهم".

وأوضحت أنه خلال العامين الماضيين جرت محاولات متكررة فيما يتعلق بالدعم الدولي للضغط على طالبان لإنهاء سياساتها المزدرية للإنسانية.

وقالت: "لكن هذا الضغط لم يؤثر فيهم على الإطلاق"، مضيفة أنه لا ينبغي تسييس المساعدات الإنسانية.

وأشارت جوتشالك، إلى أن الغرب بحاجة إلى مزيد من الحوار مع طالبان، موضحة أن الأمر هنا لا يتعلق بالتعرف عليهم.

وقالت: "سواء أحببنا ذلك أم لا، علينا أن نتعاون معهم"، مؤكدة أن هناك حاجة ماسة إلى تمثيل ألمانيا في الموقع.

وتابعت: "لا توجد سفارة، ومع ذلك يجب على الحكومة الألمانية أن تطلع بنفسها على الوضع في أفغانستان"، موضحة أنه بذلك سيكون من الأسهل إقامة اتصالات تؤسس لقنوات حوار مع من هم في السلطة.

يُذكر أن الجيش الألماني انسحب من أفغانستان في يونيو 2021.

وفي 15 أغسطس من نفس العام، سيطرت حركة طالبان على كابول دون أي مقاومة تقريبا بعد هجوم سريع.

وشاركت ألمانيا في عملية إجلاء عسكرية دولية.

وتتولى لجنة في البرلمان الألماني حاليا التحقيق في مهمة نشر القوات المسلحة الألمانية التي استمرت 20 عاما في أفغانستان والظروف الفوضوية التي أعقبت تولي طالبان للسلطة.