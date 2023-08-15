إعدام 340 ألف دجاجة بعد انتشار السالمونيلا في مزرعة بالسويد

أعلنت السلطات السويدية، أنه سيتم إعدام 340 ألف دجاجة بياضة وذلك بعد العثور على السالمونيلا في مزرعة للدواجن في البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام بينها هيئة الإذاعة السويدية اليوم الاثنين.

وتم اكتشاف السالمونيلا في حظيرتين بأكبر مزارع إنتاج البيض في البلاد وهي "سي إيه سيدرجرين"، وعليه قررت السلطات المختصة إعدام جميع الحيوانات في المنشآت المتضررة.

يشار إلى أنه تم بالفعل إعدام 160 ألف دجاجة في شهر يناير ومثلها في فبراير، في مزارع دواجن "سي إيه سيدرجرين"، وذلك بسبب السالمونيلا.

وبحسب التقرير، ظهر في أحدث النتائج نفس الخيوط الجينية للبكتيريا.