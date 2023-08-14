وفد عسكري إيراني يشارك في مؤتمر موسكو للأمن الدولي

يجري نائب رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية، عزيز نصير زاده، زيارة إلى موسكو على رأس وفد رفيع من الجيش الإيراني، وذلك تلبية لدعوة رسمية من وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، بأن الوفد الإيراني سيشارك في مراسم افتتاح المؤتمر والمعرض العسكري الدولي لروسيا 2023، كما سيلتقي بعدد من رؤساء الوفود الأجنبية المشاركة.

كما سيشارك رئيس الوفد غدا الثلاثاء في مؤتمر الأمن الدولي الـ11 في موسكو، وسيلقى كلمة حول الوضع في العالم متعدد الأقطاب.