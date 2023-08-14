اتحاد السلة: لن يتم قيد أي لاعب قبل سداد الأندية المديونية

أكد مجدي أبو فريخة، رئيس اتحاد كرة السلة على أن هناك ديون على نادي الزمالك، ولم يتواصل معهم أي مسؤول حتى الآن للوصول إلى حل لتسديدهم.

وقال أبو فريخة في تصريحات تليفزيونية لقناة «صدى البلد» إن مجلس إدارة اتحاد كرة السلة قرر بأنه لم يتم تسجيل أي لاعب في أي لعبة أو فئة نسية للأندية التي عليها ديون، وكل الأندية لديها ديون بما فيهم الأهلي والزمالك ولكن الأبيض الأعلى مديونية.

وأضاف رئيس اتحاد السلة أنه يقوم بجدول الديون خلال شهرين إلى 4 أشهر بشيكات متواجدة في الاتحاد، وفي حال وجود شيك تم رفضه من البنك يتم إيقاف لاعبي النادي مباشرة.