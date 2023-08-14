أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة الإماراتية "طاقة"، أن أداءها خلال النصف الأول من العام الجاري للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، جاء مدفوعاً بعوائد قوية ومستقرّة من أعمالها المتعاقد عليها طويلة الأجل في قطاع المرافق.

ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الاثنين، حقّقت المجموعة إيرادات بقيمة 26.8 مليار درهم بزيادة قدرها 5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع تعرفة التوريد بالجملة، والارتفاع في تعرفة استخدام شبكة النقل ضمن قطاع النقل والتوزيع.

كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 10.5 مليار درهم بانخفاض قدره 7%، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع مساهمة قطاع النفط والغاز، في ظلّ انخفاض أسعار النفط والغاز وخفض الإنتاج.

وبلغ صافي الدخل "حصة طاقة"، 13.5 مليار درهم بزيادة قدرها 9.2 مليار درهم ونتجت هذه الزيادة بشكل أساسي عن المكاسب المحقّقة لمرّة واحدة بقيمة 10.8 مليار درهم نتيجة الاستحواذ على حصة 5% من أسهم شركة "أدنوك للغاز"، والتي قابلها جزئياً احتساب ضرائب مؤجلة لمرة واحدة بقيمة 1.2 مليار درهم وتتعلق بضريبة الدخل على الشركات، التي سيجري تطبيقها في دولة الإمارات ابتداءً من أول يناير المقبل.

وبلغ صافي الدخل دون احتساب هذه البنود المسجّلة لمرة واحدة 3.9 مليار درهم، أي أقلّ بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز.

وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 2.1 مليار درهم بارتفاع بنسبة 17% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي نتيجة للتسارع في أعمال تنفيذ مشاريع قطاع النقل والتوزيع.

كما بلغت التدفقات النقديّة الحرّة 6.4 مليار درهم بانخفاض قدره 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز، كما بلغ إجمالي الدين 61.7 مليار درهم من دون تغيير يُذكر في المبالغ المستحقّة في نهاية عام 2022.