المدعي العام الأوكراني: مقتل وإصابة أكثر من 1599 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية‎

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم الإثنين، مقتل 502 طفل، وإصابة 1097 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن مكتب المدعي العام قوله - في بيان - "إنه حتى يوم 14 أغسطس، تضرر أكثر من 1599 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أن 502 طفل قتلوا، وأصيب أكثر من 1097 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ485 حالة، وتليها خاركييف بـ298 حالة وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 118 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.