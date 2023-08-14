تقرير: اليابان وأمريكا تتعاونان لتطوير صواريخ متقدمة لاعتراض مقذوفات فرط صوتية

ذكرت تقارير إعلام يابانية أن اليابان والولايات المتحدة تدرسان تطوير صواريخ حديثة معا لاعتراض مقذوفات فرط صوتية.



ومن المتوقع أن يوافق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هذه الخطة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى الولايات المتحدة والمقررة يوم الجمعة المقبل، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن مصادر حكومية.



وتعتبر الأسلحة الفرط صوتية، والمعروف أن الصين وروسيا تمتلكها، وتقول كوريا الشمالية إنها تطورها، أسلحة من الصعب جدا اعتراضها نظرا لسرعتها الفائقة، وقدرتها على المناورة.



ومن المقرر أن يلتقي بايدن كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في قمة أمنية ثلاثية في كامب ديفيد بالقرب من واشنطن يوم الجمعة المقبل.



ومن المتوقع أن يركز الاجتماع الثلاثي على إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ الباليستية والطموحات الصينية المتنامية لممارسة النفوذ في المنطقة، في وقت تزايدت فيه التوترات في شبه الجزيرة الكورية بشكل كبير في الآونة الأخيرة.



كانت كوريا الشمالية قد أطلقت مؤخرا جولة أخرى من الصواريخ الباليستية باتجاه بحر الشرق، المعروف ببحر اليابان. وتحظر قرارات الأمم المتحدة على الدولة المعزولة دوليا إجراء تجارب على أسلحة باليستية لأي مدى.



ووفقا لتصميمها، يمكن لمثل هذه الصواريخ تزويدها برأس نووي. كما تزعم كوريا الشمالية أنها اختبرت صواريخ فرط صوتية، بما يسمح بإطلاق ما يطلق عليه بجسم طائر فرط صوتي من صاروخ باليستي.



وعلى خلفية ذلك، تريد الولايات المتحدة تعزيز تعاونها العسكري مع كوريا الجنوبية واليابان.