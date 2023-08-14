الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات بطائرة مسيرة قادمة من سوريا

أحبط الجيش الأردني بالمنطقة العسكرية الشمالية، ظهر اليوم الأحد، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بطائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية.

وصرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أنه ومن خلال الرصد والمتابعة، تمت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وتبين أنها تحمل كمية من مادة الكرستال، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وهذه الطائرة المسيرة هى الخامسة التي يسقطها الأردن داخل أراضيه قادمة من سورية منذ يونيو الماضي .

وخلال شهري يونيو ويوليو الماضيين اسقط الجيش الأردني أربع مسيرات ، ثلاث منها كانت تحمل مخدرات فيما كانت تحمل الرابعة قطع أسلحة.