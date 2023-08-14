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إحباط تفجير ألغام أرضية جنوبي الصومال 

د ب أ
نشر في: الإثنين 14 أغسطس 2023 - 10:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 أغسطس 2023 - 10:25 ص

أحبطت قوات الأمن والمخابرات لولاية جوبالاند الصومالية، ألغاما أرضية كانت "مليشيات الخوارج" تخطط لتفجيرها لاستهداف المدنيين الأبرياء في مدينة كيسمايو جنوبي البلاد.

 

ووفق وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الإثنين، جاء ضبط المتفجرات بعد تلقي أجهزة الأمن والمخابرات معلومات من المواطنين حول موقع وجود المتفجرات في المدنية.

 

وأعربت القوات الأمنية عن شكرها وتقديرها لسكان الولاية على تعاونهم المستمر والمتواصل مع الجهات الأمنية لمواجهة الأفعال الإجرامية لـ "مليشيات الخوارج".

 

وطبقا للوكالة، "أسفرت العمليات العسكرية التي يقودها الجيش الوطني بالتعاون مع المقاومة الشعبية عن تقويض قدرات فلول مليشيات الخوارج وتحرير 90 مدينة ومنطقة في البلاد".


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