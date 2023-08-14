حمزة نمرة يعلق على تصريحات عمرو مصطفى: أقدم ألحانا قريبة من صوتي تتصدق مني وأصدقها

علق الفنان حمزة نمرة، على تصريحات سابقة للملحن عمرو مصطفى، والتي قال فيها إن «المطرب مجرد أداة والملحن هو الأساس».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»، إنه يلحن أغلب الأغنيات التي يقدمها، ولا يشعر بأن المطرب والملحن ينفصلان عن بعضهما.

وأضاف: «أقدم ألحانًا قريبة من صوتي وتتصدق مني وأنا أصدقها، وارد أستعين بألحان أشخاص آخرين -هذا أمر يشرفني- لكن يحدث نادرًا، في الغالب ألحن الأغاني بنفسي، وأشعر أن الاثنين مرتبطان ببعض».

وعن استخدام الذكاء الاصطناعي في وضع أصوات الفنانين على أغنيات لم يقدموها، أوضح أن تلك التقنية لا تخلق شيئًا من الهواء، معقبًا: «العديد يشعرون بالقلق تجاهه، لكنه في الآخر لن يحل محل الفن الحقيقي وما نقدمه، ولن يخلق شيئًا من الفراغ».

وبشأن تفكيره في الاتجاه لعالم التمثيل مستقبلًا، لفت إلى حبه للعمل في مجال يفهمه بشكل جيد، منوهًا أن التمثيل صناعة وعلم يتطلب فهمًا كبيرًا.

وأكمل: «لو حاجة أقدر أقدمها وأكون فاهمها ممكن، لكن في اللحظة الحالية أنا فاهم في المزيكا والألحان، هشتغل فيهم وأركز فيهم جدًا».

وبسؤاله عن الفنان القديم الذي يختاره لتقديم سيرته الفنية، أجاب بأنه الملحن النوبي أحمد منيب، مختتمًا: «هو أستاذي وفنان كبير وموسيقاه حلوة وبحبه، وهو واحد من آبائي الذين أفتخر بمذاكرة الموسيقى على يدهم».