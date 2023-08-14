محافظ جنوب سيناء يزور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، بزيارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك خلال زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقباله أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من مسئولي المركز.

وأجرى محافظ جنوب سيناء، حوارًا مع إدارة النشر الرقمي بالمركز، عن بعض إنجازات محافظة جنوب سيناء وخطط التنمية بالمحافظة، وتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، واستضافة مؤتمر كوب 27 الذي أبهر العالم، لافتًا إلى أن مدينة شرم الشيخ حصدت عددًا كبيرًا من الجوائز بعد انتهاء المؤتمر.

كما تناول اللقاء أيضا الحديث عن تطوير مدن المحافظة " الطور، سانت كاترين، دهب، رأس سدر".

وفي نهاية اللقاء وعد محافظ جنوب سيناء رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء بتنظيم لقاء على الأرض لشرح كل إنجازات المحافظة منذ عام 2014.