قالت السلطات الأسترالية في سيدني، اليوم الاثنين، إن رجلا يبلغ من العمر 22 عاما توفي في المستشفى بعد أن جرفته المياه على أحد شواطئ سيدني الشمالية في وقت سابق من الشهر الجاري.



وكان قد تم استدعاء خدمات الطوارئ في 6 أغسطس الجاري إلى شاطئ "نورث كرل كرل" في سيدني في أعقاب اتصالات من المواطنين تفيد بأن التيار قد جرف خمسة أشخاص إلى البحر.



وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنه بحلول الوقت الذي وصل فيه أفراد الشرطة إلى مكان الحادث، كان رجلان وامرأة قد تمكنوا من شق طريقهم بالفعل للخروج من الماء، بينما تم إنقاذ رجل يبلغ من العمر 21 عاما ونقل إلى المستشفى في حالة خطيرة ولكنها مستقرة.



وتم انتشال رجل "22 عاما" غير مستجيب من الماء بواسطة مروحية وتم استخدام الإنعاش القلبي الرئوي معه في مكان الحادث قبل نقله إلى المستشفى في حالة حرجة. وقالت الشرطة إنه توفي يوم الجمعة في المستشفى.