استمرار التجاذب السياسي في تايلاند حول الحكومة المقبلة

أفادت قناة "بي بي إس" التايلاندية في تقرير لها، اليوم الاثنين، بأن تحالف من 9 أحزاب شكله حزب "فيو تاي" المؤيد للديمقراطية لا يزال بعيدا عن تحقيق الأغلبية اللازمة لانتخاب رئيس جديد للحكومة ، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على الانتخابات البرلمانية في تايلاند.

وأعلن رئيس مجلس النواب، وان محمد نور ماثا، أنه رغم ذلك سيعقد البرلمان بعد غد الأربعاء جلسة لتحديد موعد لانتخاب رئيس للحكومة، وأن ذلك قد يكون بين يومي 18 و22 أغسطس الحالي.

ومع ذلك، يتعين على المحكمة الدستورية في تايلاند أن تنظر أولا يوم الأربعاء، مسألة السماح للفائز في الانتخابات البرلمانية، بيتا ليمجاروينرات من حزب "التحرك نحو الأمام"، بالترشح للمنصب مرة أخرى.

وكان مرشح حزب "التحرك نحو الأمام" ،ليمجاروينرات ، قد أخفق في التصويت الأول في يوليو الماضي، ثم حرمه البرلمان من حق الترشح مرة أخرى، شريطة أن تقرر المحكمة ما إذا كانت هذه الخطوة قانونية.

وكان حزب "فيو تاي" قد انفصل مؤخرا عن شريكه السابق في التحالف وانضم إلى حزب "بومجايتاي" والقوى المحافظة الأخرى. ويعني ذلك أنه بغض النظر عن قرار المحكمة الدستورية، يعتقد المراقبون أنه لم يعد لليمجاروينرات الفرصة ليصبح رئيس الحكومة المقبل.

ويعارض العديد من النواب المحافظين بشدة تشكيل حكومة تضم حزب ليمجاروينرات ، وهو حزب التحرك إلى الأمام ، لأنه يعتزم تعديل قانون تايلاند الصارم بشأن العيب في الذات الملكية.