الداخلية الروسية تدرج 3 قادة عسكريين أوكرانيين على قائمة المطلوبين

أدرجت وزارة الشئون الداخلية الروسية على قائمة المطلوبين، ثلاثة قادة عسكريين أوكرانيين متهمين غيابيا بقصف إقليم دونباس الأوكراني الذي تسيطر عليه روسيا، وفقا لقاعدة بيانات المطلوبين بالوزارة.



وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، اليوم الاثنين أن "أساس البحث عنهم أنهم مطلوبون بموجب مادة في القانون الجنائي".



كانت لجنة التحقيق الروسية، قد أدانت في يوليو الماضي ثلاثة قادة عسكريين أوكرانيين غيابيا، من بينهم يفجيني مويسيوك، القائد السابق للقوات الهجومية المحمولة جوا. ويواجه المدعى عليهم تهما بقصف وحداتهم بلدات دونباس، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من مئة شخص.



وقالت ريا نوفوستي إنه إضافة إلى مويسيوك، وُجهت اتهامات أيضا إلى القائد السابق لمجموعة العمليات التكتيكية "فوستوك"، إيجور بالاهنيوك، ورئيس مقر العمليات المشتركة في منطقة دونيتسك ولوهانسك، أندريه كوفالتشوك.



ووفقا لما أورده المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، في أبريل الماضي، قتل 4600 مدني منذ فبراير عام 2022 جراء قصف نظام كييف لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، والمناطق المحررة في خيرسون وزابوريجيا، من بينهم 134 طفلا.