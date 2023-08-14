الصين: التنظيم المصرفي يشكل فريق عمل لفحص المخاطر لدى مجموعة تشونشي الكبرى

شكّل التنظيم المصرفي في الصين فريق عمل لفحص المخاطر لدى مجموعة شركات "تشونشي"، التي تعد واحدة من أكبر مديري الثروات الخاصة في البلاد، بعد عدم تسديد إحدى الوحدات لمدفوعاتها الخاصة بالعديد من المنتجات الاستثمارية عالية العائد، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الاثنين.

وكانت الإدارة الوطنية للتنظيم المالي في الصين، شكلت مجموعة عمل في الشهر الماضي، لقياس حجم الديون المستحقة والمخاطر لدى أحد أذرع التمويل الرئيسية لشركة "تشونشي" التي تتخذ من بكين مقرا لها، والتي تشرف على أصول تقدر قيمتها بأكثر من تريليون يوان (138 مليار دولار)، بحسب ما قالته مصادر مطلعة على الأمر، طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وقالت المصادر إن الهيئة التنظيمية طلبت من شركة "تشونج رونج إنترناشونال ترست" الإبلاغ عن خططها الخاصة بالمدفوعات المستقبلية، والأصول المتاحة التي يمكن التخلص منها للتعامل مع أزمة السيولة.

وأوضح أحد المصادر أنه قد تم تحويل نحو نصف الأموال التي جمعتها شركة "تشونج رونج" إلى الشركة الأم أو الوحدات التابعة لها.