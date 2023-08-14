أدباء وفنانون دوليون يدافعون عن السجناء السياسيين في بيلاروس

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أعلنت ثلاث عشرة شخصية ثقافية بارزة عن وقوفها إلى جانب السجناء السياسيين المختفين في بيلاروس.

وفي خطاب مفتوح أرسلوه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الإثنين، اتهموا الحاكم السلطوي لبيلاروس ألكسندر لوكاشينكو باختطاف وتعذيب السجناء.

وتشمل قائمة الموقعين على الخطاب عددا من مشاهير الأدب العالمي مثل سلمان رشدي وهيرتا مولر ومارجريت أتوود وإلفريده يلينيك، وكذلك الموسيقيين إيجور ليفت وفولف بيرمان وسبعة فنانين آخرين.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أغسطس 2020 في بيلاروس، أدت إلى اندلاع احتجاجات عارمة ضد التلاعب بالنتائج من جانب لوكاشينكو.

وحصل الزعيم البالغ من العمر 66 عاما لنفسه على ولاية سادسة بنسبة 81% من الأصوات، والتي لم يتم الاعتراف بها دوليا إلى حد كبير.

ومنذ ذلك الحين تم اعتبار زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي فرت إلى المنفى، الفائزة الحقيقية.

وهي خاضت الانتخابات بدلا من زوجها، السياسي المسجون سيرجي تيخانوفسكي.

وبحسب الموقعين على الخطاب، لا أحد يعرف مكان تيخانوفسكي حاليا، أو حتى ما إذا كان لا يزال حيا.

ويتهم نشطاء حقوق الانسان جهاز السلطة التابع للوكاشينكو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأثناء الاحتجاجات أزهقت أرواح العديد من الأشخاص وأصيب مئات آخرون وألقي القبض على عشرة آلاف شخص.

وتواترت تقارير من بيلاروس حول تعرض السجناء لسوء المعاملة والاختفاء.