قائد الجيش الباكستاني: علاقاتنا التاريخية مع إيران تعززت

قال قائد الجيش الباكستاني الجنرال سيد عاصم منير، إن العلاقات التاريخية بين بلاده وجمهورية إيران الإسلامية تعززت وتوطدت وتم بث روح جديدة فيها.

جاء ذلك في كلمة القاها الجنرال منير، خلال حضوره العرض المشترك للقوات المسلحة في أكاديمية كاكول العسكرية في أبيت آباد، عشية الذكرى الـ76 لاستقلال باكستان، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية (إرنا).

وشدد منير على العزم والوحدة التي لا تنفصم بين الشعب والقوات المسلحة الباكستانية في الدفاع عن حدود البلاد وأرضها، مضيفا أن باكستان لا تسعى أبدا إلى انتهاك وحدة أراضي الدول الأخرى، ولكنها مستعدة دائما لصد أي تهديد خارجي والتصدي لاعداء السلام وحرية باكستان.

وأشار منير في كلمته إلى التطورات المتغيرة في المنطقة والعالم، لا سيما المنافسة بين القوى الكبرى وتأثيرها على دول من بينها باكستان ، مضيفا أن باكستان لديها التزام قوي بتعزيز العلاقات مع أصدقائها وشركائها.

وشدد قائد الجيش الباكستاني كذلك على وجهة نظر البلاد في إقامة علاقات جيدة مع جميع دول الجوار وقال: لقد عززنا الروح الجديدة في علاقاتنا التاريخية مع جمهورية إيران الإسلامية.

وقام الجنرال عاصم منير بزيارة رسمية إلى إيران الشهر الماضي بعد أقل من شهرين من اجتماع رئيسي البلدين عند نقطة الحدود المشتركة، مما يدل على التزام الجارتين بتعزيز العلاقات الدفاعية من خلال التركيز على المصالح الاقتصادية المشتركة واستغلال القدرة الكامنة للحدود المشتركة الطويلة.

وقبل 10 أيام استضاف قائد الجيش الباكستاني وفدا إيرانيا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في روالبندي.