الشرطة في فيينا تبحث عن سفاحي المشردين

تبحث شرطة فيينا عن مجرم أو عدد من عتاة الجناة بعد وقوع ثلاث هجمات على أفراد مشردين، اثنان منهم دمويان.

وأعلنت الشرطة اليوم الاثنين أن أحدث ضحية توفيت يوم أمس الأحد، حيث تم العثور على رجل عمره 55 عاما في الشارع مصابا بجروح وطعنات.

وتم العثور على رجل مشرد عمره 56 عاما في 12 يوليو الماضي مطعونا حتى الموت على مقعد بحديقة. وبعد ذلك بعشرة أيام، تعرضت سيدة عمرها 51 عاما، كانت تجلس في حديقة لاعتداء مشابه وأصيبت بإصابات بالغة، لكنها نجت.

وتعتقد الشرطة أن رجلا أو مجموعة من الأشخاص مسؤولون عن كل الهجمات الثلاث، حسبما قالت متحدثة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ونظرا للاعتداءات، قدمت منظمات إغاثية ملاجئ إضافية للمشردين للنوم فيها خلال الليل.