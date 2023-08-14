طهران: وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية في القريب العاجل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن «العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه دعوة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، من أجل زيارة الرياض».



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أشار «كنعاني»، في مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين، إلى أن الجانبين السعودي والإيراني، لم يحددا موعد تلك الزيارة، مؤكدًا التخطيط لها في الوقت المناسب، وفي إطار الإرادة السياسية للبلدين.



وأشار إلى أن «العلاقات بين البلدين تتقدم خطوة بخطوة»، معلنًا أن وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، يزور السعودية في القريب العاجل، لمناقشة موضوعات مختلفة، والقضايا الإقليمية والدولية والاقتصادية.



وفيما يتعلق بإعادة فتح القنصلية السعودية في مشهد، وإعادة فتح السفارة السعودية في إيران، قال إن المملكة عليها الإعلان عن إعادة فتح السفارة والقنصلية رسميًا.



وذكر أن «السفارة السعودية في طهران، والقنصلية العامة للمملكة في مشهد، بدأتا عملهما رسميًا، في إطار الاتفاقية المبرمة، وبناء على المذكرة الرسمية للجانب السعودي».



وأكمل: «القنصلية السعودية في مدينة مشهد بدأت عملها أيضًا يوم السبت الماضي، وستتواصل هذه العملية، والمسئولية عن الافتتاح الرسمي تقع على عاتق الجانب السعودي».