يعشق الصينيون البط كثيرا بل ويعاملونه معاملة خاصة، وفي شوارع العاصمة بكين تنتشر بعض مطاعم البط المشوي، الذي يطهى بطريقة خاصة تتميز بها الصين دون غيرها.

في أحد شوارع العاصمة بكين يقع مطعم تشوان جيوي ده، الذي يؤرخ مسيرة بط بكين المشوي، فلا تستطيع أن تفصل بين تاريخ هذا المطعم وتاريخ تطور بط بكين المشوي.

يرجع تاريخ مطعم تشوان جيوي ده إلى أكثر من مائة سنة، فقد افتتح في عام 1864، خلال عهد أسرة تشينج في عهد الإمبراطور تونجزي، واليوم يذاع شهرته في كافة أرجاء الصين بأنه مطعم الدرجة الأولى في الصين كلها، والأعلى سعرا، حتى أنه أصبح أشهر مطعم في الصين، ليس بين مطاعم بط المشوي فحسب، بل بين كافة أنواع المطاعم، حتى أنه استقبل مطعم تشوان جيوي ده كثيرا من الزعماء الأجانب بعد تحرير الصين.

اليوم، مطعم تشوان جيوي ده أصبح عبارة عن سلسلة مطاعم صينية تشتهر بتقديم بطة بكين المشوية وتراثها الطويل في الطهي، منذ ابتكارها في عام 1864 في العاصمة، وتبيع سلسلة المطاعم أكثر من 2 مليون بطة مشوية تقدم في 400 نمط مختلف لأكثر من 5 ملايين عميل سنويًا.

وافتتح مطعم بط بكين أكثر من 50 فرعا تابعة له في جميع أنحاء الصين، لكن لا يزال مبنى مطعم تشوان جيوي ده الأصلي يقع في شارع تشايمن في بكين، وإلى جانبه ثمانية فروع أخرى في بكين.

بمجرد الوصول له، تجد المطعم يتكون من سبعة طوابق في شارع هيبينجمن، وهو موقع اختاره أول رئيس وزراء لجمهورية الصين الشعبية، تشو انلاي، حيث يقع على مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، وبه أكثر من أربعين غرفة طعام خاصة، ويقدم ما يصل إلى 5 آلاف وجبة في اليوم، ويتسع لألفين ضيف في نفس الوقت.