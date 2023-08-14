الكشف على 1425 حالة في قافلة طبية مجانية بالفيوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفذت إدارة القوافل بمديرية الصحة بالفيوم، قافلة طبية مجانية بقرية السعيدية التابعة لمركز سنورس على مدار يومى السبت والأحد الماضيين.

وأكد الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم أن القافلة تمكنت من الكشف الطبي المجاني على 1425 حالة وتم تحويل 6 منهم لاستكمال العلاج بالمستشفيات، وعمل فحوصات معملية وأشعة لـ129 حالة مؤكدا أن ذلك ياتى ضمن مبادرة 100 يوم صحة.

وأوضح الدكتور أحمد اللباد مدير إدارة القوافل بالمديرية ان عدد حالات الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر 108 حالات، وحضر ندوات التثقيف الصحي 196 مواطنا.

وأشار إلى تنفيذ قافلة بقرية منشأة كمال التابعة لمركز الفيوم يومي الأربعاء والخميس القادمين 16 و17 أغسطس.